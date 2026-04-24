Казахстан остановит поставки нефти в Германию

«КазТрансОйл» подтвердил остановку поставок нефти в Германию в мае

Казахстанская национальная компания «КазТрансОйл» не планирует в мае поставлять нефть в Германию. Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает «Интерфакс».

Графики поставок на основании заявок грузоотправителей формирует Минэнерго республики, и на май направление в сторону Европы отсутствует. Таким образом компания подтвердила информацию об остановке транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее на этой неделе вице-премьер России Александр Новак анонсировал остановку северной ветки «Дружбы» (по южной российская нефть идет в Венгрию и Словакию через территорию Украины) из-за отсутствия «технических возможностей».

Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов предполагал, что прокачка возобновится после устранения неисправностей на инфраструктуре, однако российская сторона такое предположение не подтверждала.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал, что Москва обеспечит интересы Казахстана по поставкам нефти с помощью перенаправления сырья на другие направления.

