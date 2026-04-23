Экономика
08:37, 23 апреля 2026Экономика

В Кремле подтвердили остановку поставок нефти в Германию по «Дружбе»

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

Россия действительно с 1 мая остановит прокачку казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Германии. Об этом в комментарии «Вестям» заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он связал такое решение с «техническими моментами», а также пообещал, что «все интересы наших казахстанских друзей будут обеспечены по другим маршрутам».

Первым о приостановке поставок сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, не называвшие причин такого решения. Позднее эти сведения подтвердил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, сославшийся на неофициальную информацию.

При этом чиновник предположил, что проблемы связаны с повреждением инфраструктуры, а транзит возобновят, как только появится техническая возможность.

Российский вице-премьер Александр Новак утверждает, что нефть из Казахстана направят в «другие, свободные логистические направления». При этом он выразил сожаление, что многие страны отказались от поставок российской нефти, в том числе Германия, хотя прокачка по трубопроводу эффективнее морского экспорта.

