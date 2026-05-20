09:57, 20 мая 2026

Бывшего ведущего «Модного приговора» захотели признать иноагентом

Мария Большакова

Бывшего ведущего программы «Модный приговор» на Первом канале, историка моды Александра Васильева захотели признать иностранным агентом. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, общественники обратились с жалобой в Следственный комитет, Минюст и Генеральную прокуратуру с требованием проверить Васильева на иностранное финансирование. Отмечается, что после переезда во Францию в 2022 году Васильев создал закрытый клуб, для участников которого он проводил дистанционные занятия на тему того, как модно одеваться. Также историк моды организует индивидуальные консультации, например, подбирает наряды для свадьбы или помогает сменить имидж.

Уточняется, что стоимость его услуг для новых членов клуба составляет 24 тысячи рублей в месяц, для постоянных же участников — 16 тысяч. Кроме того, Васильев проводит офлайн-консультации стоимостью 550 тысяч рублей. При этом, уточняет Mash, Васильев отказывается посещать Россию, проводя встречи за пределами страны или в онлайн-формате.

При этом, отмечает Mash, бывший ведущий Первого канала не принимает прямые переводы от украинцев в гривнах. Оплату в этой валюте он просит конвертировать в евро или доллары и проводить ее через карты других государств.

Ранее Васильев ответил на обвинения в побеге из России. Он заявил, что получил французское гражданство еще в 1982 году.

