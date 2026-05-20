Песков допустил встречу Путина и Трампа осенью в Китае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил встречи Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на саммите АТЭС. Об этом представитель Кремля заявил газете «Известия».

Мероприятие пройдет осенью в китайском Шэньчжэне. «Теоретически да. Теоретически там возможна встреча со всеми участниками этого саммита» — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил что для таких контактов и проводятся подобные международные мероприятия.

Ранее Песков заявил, что в сравнении церемониалов визитов в Китай президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет смысла, поскольку основная ценность таких контактов заключается в содержании переговоров. По его словам, фразы, сказанные Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в начале узкого состава переговоров, демонстрируют, что обе стороны «этому содержанию придают огромное значение».