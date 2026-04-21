Бывший ведущий Первого канала ответил на обвинения в побеге из России

Историк моды Васильев заявил, что критики обвиняют его в побеге из России

Бывший ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале и историк моды Александр Васильев ответил на обвинения в побеге из России. На эту тему он высказался в подкасте, опубликованном на YouTube.

По словам Васильева, его часто критикуют люди, которые считают, что он эмигрировал недавно. Ведущий напомнил, что в действительности он получил французское гражданство еще во времена СССР.

«Сбежал, правильно, но в 1982 году, еще при Брежневе, когда вы не родились», — заявил он. При этом историк моды добавил, что об этом факте из его биографии знают немногие.

Ранее Васильев высказался о критике в свой адрес от россиян. По его мнению, он не подвергается сильному хейту в России.

Перед этим бывший ведущий «Модного приговора» также порассуждал об отношении к эмигрантам. Васильев назвал Россию единственной страной, которая проклинает покинувших ее людей.