19:53, 21 апреля 2026

Бывший ведущий Первого канала ответил на обвинения в побеге из России

Историк моды Васильев заявил, что критики обвиняют его в побеге из России
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывший ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале и историк моды Александр Васильев ответил на обвинения в побеге из России. На эту тему он высказался в подкасте, опубликованном на YouTube.

По словам Васильева, его часто критикуют люди, которые считают, что он эмигрировал недавно. Ведущий напомнил, что в действительности он получил французское гражданство еще во времена СССР.

«Сбежал, правильно, но в 1982 году, еще при Брежневе, когда вы не родились», — заявил он. При этом историк моды добавил, что об этом факте из его биографии знают немногие.

Ранее Васильев высказался о критике в свой адрес от россиян. По его мнению, он не подвергается сильному хейту в России.

Перед этим бывший ведущий «Модного приговора» также порассуждал об отношении к эмигрантам. Васильев назвал Россию единственной страной, которая проклинает покинувших ее людей.

    Последние новости

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Windows пообещали ускорить

    Появились подробности о боях с ВСУ близ российской границы

    Стилист Зендеи пожаловался на роскошное место в самолете и прослыл в сети избалованным

    Россиянин получил девять лет колонии после ссоры с братом

    В российском регионе запретили мигрантам работать в некоторых сферах

    Посла России вызвали в МИД Италии

    СК проверит «Вредные советы» Григория Остера

    В лесах российского региона выросли самые яркие грибы

    Президент Бразилии пошутил о вручении Трампу Нобелевской премии мира

    Все новости
