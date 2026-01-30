Бывший ведущий Первого канала высказался о критике в свой адрес в России

Историк моды Васильев счел, что не подвергается большой критике в России

Бывший ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале, историк моды Александр Васильев заявил, что не подвергается большой критике в России. На эту тему он высказался в интервью проекту DАВАЙ, видео вышло на YouTube.

Ведущий проекта спросил у Васильева, почему тот вызывает в России огромный хейт и критику. «Не такой большой [хейт], вы знаете. Если бы хейт был большой, я бы уже, наверное, не ходил по улицам», — ответил историк моды. Он также оценил отношение к себе масс фразой «никто на меня не нападает, слава богу, двери не вскрывает».

При этом, говоря о критике от пользователей соцсетей, Васильев отметил, что считает ее проплаченной. По словам телеведущего, он обратил внимание на то, что у людей, которые пишут ему негативные комментарии, как правило, ноль или несколько подписчиков, а пишут они односложно.

«Я понимаю, что, если у человека за все это время не появились подписчики или их два, значит, они либо не профессиональные блогеры, либо боты, либо их мнение никому не интересно», — подытожил Васильев.

Ранее бывший ведущий «Модного приговора» порассуждал об отношении к эмигрантам в России. Васильев назвал Россию единственной страной, которая проклинает покинувших ее людей.