Уехавший из России ведущий Первого канала высказался о стране цитатой о рабах и господах

Историк моды Александр Васильев заявил, что в России проклинают эмигрантов

Историк моды, бывший ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев, уехавший из России, порассуждал об отношении к эмигрантам в стране и высказался о жителях страны цитатой о рабах и господах. Эти слова прозвучали в видео для YouTube-канала «Монреаль Live».

«Для России важен такой факт, что из нее всегда эмигрировали. Это одна из редких стран, из которой массово уезжали (...) И очень для меня интересный факт, что Россия — единственная страна, которая проклинает эмигрантов», — заявил Васильев. Бывший телеведущий также противопоставил России Италию. По его мнению, в этой южной стране гордятся эмигрантами, которые добились успехов после переезда.

Васильев также считает, что сам он, уехав из России, предал «коммунистическую идею» о том, что все россияне «должны быть вместе и подчиняться великой воле кормчего». «Мозги [россиян] так устроены, это нельзя переделать. Так всегда было. Это же не я писал, это писал еще Радищев, да? "Страна рабов, страна господ" (авторство этого стихотворения приписывают М.Ю. Лермонтову, однако его настоящий автор неизвестен. А.Н. Радищева не стало в 1802 году, почти за 40 лет до того, как стихотворение было написано — прим. «Ленты.ру»). Так устроено», — добавил телеведущий.

Ранее стало известно, что Васильев отказался возвращаться в Россию. Сообщалось, что историк моды не готов приезжать в страну даже за 150 тысяч евро (около 13,6 миллиона рублей по текущему курсу).