Уехавший из России историк моды Васильев высказался о перспективе возвращения

Историк моды Васильев отказался возвращаться в Россию за любые деньги
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Историк моды, бывший ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев заявил, что не вернется в Россию. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Журналисты выяснили, что Васильеву предлагали приехать на некое мероприятие за гонорар в 15 миллионов рублей. Однако представители историка ответили, что даже за 150 тысяч евро он не поедет на родину.

Васильев покинул Россию после начала специальной военной операции. Он обосновался во Франции, где зарабатывает проведением лекций и экскурсий.

В августе выяснилось, что компания Васильева — модный бренд «Лилии Александра Васильева» -— оказалась в долгах, хотя еще в 2023-м модный историк заработал на ней 655 тысяч рублей. По состоянию на май 2025 года бренд имеет задолженность по налогам — около 300 тысяч рублей.

