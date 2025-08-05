«Я, конечно, русофоб». Невзоров в интервью Дудю сравнил русских с червями и сектантами. Что еще он сказал?

Покинувший Россию журналист Невзоров сравнил русских с глубоководными червями

Журналист и бывший телеведущий Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением), покинувший Россию и живущий в Италии, дал трехчасовое интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). В нем скандально известный журналист, который ранее открыто признавался в русофобских взглядах и произносил украинские лозунги, вновь резко высказался о россиянах. Кроме того, журналист описал свою жизнь за рубежом, затронул тему заработка в эмиграции и оценил возможность приехать на Украину. Главное из их беседы — в материале «Ленты.ру».

Сравнил россиян с червями и назвал сектой

Невзоров в беседе с Дудем заявил, что считает русских подобием секты, которая связана общими представлениями и «так называемой общей культурой». Журналист использовал оборот «так называемой», потому что считает, что русской культуры не существует в принципе.

Россиян же журналист сравнил с вестиментиферами — морскими червями, которые обитают на большой глубине во­круг гидротермаль­ных ис­точ­ни­ков и используют для питания се­ро­во­до­ро­д.

Если мы видим существо, которое может комфортно себя чувствовать на глубине семи километров и питаться сложным набором ядовитых газов, мы понимаем: а что, собственно говоря, дальше ковыряться, это вестиментиферы. Люди, для которых эта среда (Россия — прим. «Ленты.ру») более предпочтительна... Мы с уверенностью можем говорить, да, это вестиментиферы Александр Невзоров

Невзоров добавил, что считает себя русофобом. При этом ненависть к жителям России он назвал «светлым и нормальным» качеством, а также приравнял такие взгляды к арахнофобии (боязнь пауков — прим. «Ленты.ру») и другим фобиям.

Я, конечно, русофоб. Безусловно

Александр Невзоров

Александр Невзоров и Юрий Дудь Кадр: вДудь / YouTube

Отказался считать Россию Родиной

По словам гостя Дудя, он не уверен в том, что Россия является его Родиной, а он — ее «продуктом». «Оказавшись и прожив эти годы здесь, я понимаю, что, в общем-то, родина моя здесь, вот в западной культуре, в западной науке», — добавил Невзоров. Вместе с тем, как счел журналист, СССР и Россия оставили на нем клейма, которые ему приходилось преодолевать.

Журналист также отметил, что у него по-прежнему есть российское гражданство. Однако, как вновь заверил Невзоров, он очень хотел бы избавиться от российского паспорта

Желание постоянно говорить о России он объяснил тем, что хорошо знает страну. «Я, например, изучая жуков или ящериц или какие-нибудь палеоформы жизни, тоже не обязан был бы себя с ними идентифицировать. Но коль скоро я являюсь выдающимся специалистом и знатоком и есть люди, которым важно знать то, что понимаю я, почему бы, собственно говоря, и не говорить», — заявил он.

Вместе с тем Невзоров не стал отрицать, что у него есть некоторые качества, которые, по его мнению, характерны для россиян и за которые он критикует жителей России

Посоветовал релокантам считать себя детьми-маугли

В интервью Невзоров также подтвердил достоверность рассказанной им ранее истории о том, что в парижской Сорбонне его однажды попросили не говорить по-русски с женой. По словам журналиста, это произошло в 2022 году и он тогда согласился выполнить эту просьбу. «Все, что было связано с русскими, воспринималось крайне болезненно», — добавил он.

Вообще русский язык... Сейчас [в Европе] к нему стали спокойнее, равнодушнее относиться, но тогда это все воспринималось адски тяжело Александр Невзоров

Говоря на тему эмигрантов, Невзоров подчеркнул, что советует покидающим страну россиянам относиться к себе как к детям-маугли, которые «жили в джунглях и вышли к людям».

Александр Невзоров Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Рассказал об охране Европолом и нормальном заработке

В Европе, как раскрыл журналист, его уже несколько лет повсюду сопровождает охрана. По словам Невзорова, решение охранять его принял Европол. Он указал на строгость ограничений, наложенных на него в связи с мерами безопасности: в частности, как заверил журналист, его не отпускают гулять в лес, а о походе в магазин он должен уведомить за два часа. Передвигается же он на заднем сиденье полицейской машины.

Какой бы то ни было выезд куда бы то ни было, это обязательно сзади машины, мигалки и все остальное Александр Невзоров

Кроме того, как утверждает Невзоров, когда в прошлом знакомые украинцы хотели угостить его борщом, полиция проводила экспертизу супа, а до получения результатов опечатывала кастрюлю.

Рассказывая о жизни за рубежом, Невзоров констатировал, что без проблем зарабатывает. По словам журналиста, он получает доход благодаря тому, что читает лекции, продает книги и ведет YouTube-канал.

Я для себя выяснил массу всяких удивительных подробностей жизни, что ездить можно необязательно на «роллс-ройсе». Оказывается, все остальные автомобили тоже являются средствами передвижения. Я приобрел тот аскетизм и ту разумную скромность, которую диктует та среда, в которой я живу Александр Невзоров

На вопрос о том, есть ли у него итальянское гражданство, Невзоров отказался отвечать.

Признался в страхе поехать на Украину

Журналист в очередной раз поддержал Украину и заявил, что считает, что в текущей ситуации для Киева нет ничего запретного. Рассуждая на эту тему, он указал, что счел бы за честь иметь какие-либо отношения с украинской разведкой или другими спецслужбами.

По мнению Невзорова, Киев обошелся с ним «исключительно благородно и по-рыцарски» тем, что предоставил ему гражданство Украины

Вместе с тем Невзоров признался, что опасается ехать на Украину. Он объяснил это тем, что во время поездки может увидеть недостатки страны. По его мнению, все эти недостатки Украина унаследовала от Советского Союза.