Журналист Невзоров публично отрекся от Петербурга на концерте в США

Журналист Александр Невзоров (включен в реестр иностранных агентов, вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением) во время выступления в США отрекся от Санкт-Петербурга и произнес лозунг украинских националистов.

Он провел концерт в Штатах, держа в руке микрофон в цветах украинского флага. Во время шоу журналист также заявил, что больше не признает Петербург своим родным городом и не намерен возвращаться туда.

Я лишил Петербург статуса родного города, для меня это оскверненное место, и я туда не вернусь никогда даже в качестве туриста, ничто меня туда не тянет Александр Невзоров журналист

Кроме того, журналист в ходе выступления произнес лозунг украинских националистов.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Зрителям шоу Невзорова запретили съемку

Как сообщает Telegram-канал Mash, в данный момент Невзоров «колесит по США и Канаде в попытках заработать». Перед его выступлением, которое состоялось на Брайтон-Бич в Нью-Йорке, зрителей предупредили о запрете на фото- и видеосъемку.

«Перед шоу в крупнейшем русскоязычном театре зрителей предупредили: снимать нельзя, опасно для жизни. Смертельно опасной оказалась одинокая охранница, которая культурно просила гостей убрать смартфоны», — написали авторы поста на канале. Было отмечено, что из ожидаемых 1500 человек шоу Невзорова посетили около 900 зрителей, причем большая часть из них была с Украины.

В ходе концерта Невзоров затронул тему украинского гражданства, полученного им и его супругой в 2022 году, заметив, что паспорт Украины стал для него «орденом». Кроме того, журналист ответил на вопрос из зала о том, почему его программа полностью на русском языке, подчеркнув, что не считает этот язык собственностью России.

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Супруги Невзоровы захотели обжаловать признание их экстремистами

В августе Александр Невзоров и его жена Лидия решили обжаловать решение суда о признании их семьи экстремистским объединением. Кроме того, супружеская чета рассчитывает оспорить изъятие у них имущества в России. В данный момент Невзоровы подали две жалобы на этот счет — одна из них исходила от одного из супругов, а вторая — от административного ответчика.

Жалобу представителя семейства приняли к рассмотрению, однако второе обращение суд оставил без внимания из-за формальных недостатков.

2 июля 2024 года Октябрьский суд Петербурга признал супругов Невзоровых экстремистским объединением. По итогам заседания у пары конфисковали три земельных участка, здание на участке, жилой дом, машину и 25 процентов долей уставного капитала ООО «Питер-Технопроект — Новые ресурсы».