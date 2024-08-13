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21:00, 13 августа 2024Силовые структуры

Супруги Невзоровы решили обжаловать признание их экстремистами

Журналист Невзоров с супругой обжалуют решение суда о признании их экстремистами
Александр Невзоров

Александр Невзоров . Кадр: А поговорить? / YouTube

Журналист Александр Невзоров (признан в РФ иностранным агентом) с супругой Лидией (в девичестве — Колесникова) решили обжаловать решение суда о признании их экстремистским объединением. Об этом сообщает «Фонтанка».

Также они подали жалобу на изъятие у них имущества в доход государства.

Октябрьский суд Петербурга принял решение 2 июля. В своем решении он указал — запретить деятельность объединения, членами которого являются Невзоровы (Александр и Лидия) в связи с осуществлением экстремистской деятельности. У них конфисковали три земельных участка, здание на участке, жилой дом, автомобиль и 25 процентов долей уставного капитала ООО «Питер-Технопроект — Новые ресурсы», принадлежавшие семье журналиста. В Росреестре сообщили, что кадастровая стоимость изъятой недвижимости в поселке Лисий Нос под Санкт-Петербургом превышает 35 миллионов рублей.

Решение суда подлежит немедленному исполнению. Эта формулировка означает, что исполнительный лист для изъятия имущества Невзоровых будет выдан, не дожидаясь обжалования.

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      Любовь Ширижик
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