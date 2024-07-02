Суд признал Невзорова с женой экстремистским объединением и изъял их имущество

Суд в Санкт-Петербурге признал журналиста и бывшего режиссера Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) и его жену Лидию Невзорову (в девичестве — Колесникова) экстремистским объединением. Их деятельность в стране запретили, а российское имущество и доходы решили изъять и обратить в доход государства.

Суд сказал следующее: запретить деятельность объединения, членами которого являются Невзоровы (Александр и Лидия) в связи с осуществлением экстремистской деятельности Дарья Лебедева руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга

По данным Лебедевой, всего в доход государства отошли три земельных участка, здание на участке, жилой дом, автомобиль и 25 процентов долей уставного капитала ООО «Питер-Технопроект — Новые ресурсы», принадлежавшие семье журналиста. В Росреестре сообщили, что кадастровая стоимость изъятой недвижимости в поселке Лисий Нос под Санкт-Петербургом превышает 35 миллионов рублей.

Решение суда подлежит немедленному исполнению. Эта формулировка означает, что исполнительный лист для изъятия имущества Невзоровых будет выдан, не дожидаясь обжалования, разъяснили в суде.

Невзоровых обвинили в распространении экстремистской идеологии

Согласно данным Лебедевой, установлено, что супруги с марта 2022 года по настоящее время занимаются распространением экстремистской идеологии неограниченному кругу лиц, в числе которых несовершеннолетние. Они занимаются этим независимо от региона и страны проживания, «размещая на персональных страницах в интернете недостоверные сведения о проведении специальной военной операции».

Признать семью Невзоровых экстремистским объединением в конце мая текущего года потребовала прокуратура. Гособвинитель также требовал изъять имущество супругов, аргументируя это тем, что его используют для осуществления экстремистской деятельности.

В мае Невзорова переобъявили в розыск в РФ, до этого его приговорили к восьми годам заключения

6 мая Министерство внутренних дел РФ переобъявило в розыск журналиста Невзорова и экс-заместителя министра энергетики России Владимира Милова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), следовало из базы данных ведомства. Их разыскивали по неназванным уголовным статьям.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

До этого Невзорова объявляли в розыск в мае 2022 года.

В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил экс-режиссера к восьми годам колонии по делу о фейках о Вооруженных силах России. Тогда же журналисту на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы. Срок будет исчисляться с момента его задержания в России или экстрадиции в РФ.

Невзоров покинул Россию в 2022 году

В марте 2022 года СМИ сообщили, что Невзоров находится не в России. Изначально информация о том, куда он уехал, была неизвестна, однако позже его супруга Лидия сообщила, что журналист находится в Израиле.

Сам Невзоров в ходе выступления в Тель-Авиве отмечал, что у него есть сомнения по поводу возвращения на родину. «Я сейчас как бы в некоторых сомнениях и колебаниях, но у меня всегда было плохо с благоразумием, поэтому я все-таки, вероятно, вернусь в Россию», — сказал он.

Тогда же Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Невзорова за публикацию журналистом ложной информации о ходе спецоперации в соцсетях. Отмечалось, что его материалы содержали недостоверные фотографии.