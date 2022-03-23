Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Стало известно об отъезде журналиста Невзорова из России

РИА Новости сообщило о нахождении попавшего под следствие журналиста Невзорова за границей

Кадр: Александр Невзоров / YouTube

Телеведущий Александр Невзоров, против которого возбудили уголовное дело за распространение фейков о действиях Вооруженных сил (ВС) России, сейчас находится за границей. Об отъезде журналиста из России стало известно РИА Новости от источника в силовых структурах.

«Он выехал из России», — говорится в заявлении.

При этом источник затруднился ответить на вопрос, в какой стране сейчас находится Невзоров.

Ранее председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев прокомментировал уголовное дело против телеведущего. По словам главы организации, если раньше он с интересом следил за Невзоровым, когда тот работал над программой «600 секунд», то сегодня он не может назвать его деятельность журналистикой.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении Невзорова 22 марта. Поводом стала публикация журналистом ложной информации о ходе спецоперации в социальной сети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и на видеохостинге YouTube. Отмечалось, что его материалы содержали недостоверные фотографии.

4 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о действиях российских военнослужащих. Максимальное наказание для тех, кто распространяет заведомо ложную информацию о ВС России, составляет до 15 лет лишения свободы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях
Кремль подтвердил увольнение Чубайса
Европа раздаст деньги пострадавшим от антироссийских санкций компаниям
ЕК предложила ввести минимальный уровень заполнения газохранилищ
В Кремле раскрыли тему прошедших переговоров Путина и Шольца
В Белоруссии решили пересмотреть концепцию нацбезопасности
Белоруссия ввела безвиз для покидающих Украину иностранцев
Генсек НАТО призвал не допустить перехода военных действий за пределы Украины
Названа причина массовой драки приезжих в Новой Москве
ФСБ предотвратила теракт на объекте ФСИН в Красноярском крае
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.