Стало известно об отъезде журналиста Невзорова из России

РИА Новости сообщило о нахождении попавшего под следствие журналиста Невзорова за границей

Телеведущий Александр Невзоров, против которого возбудили уголовное дело за распространение фейков о действиях Вооруженных сил (ВС) России, сейчас находится за границей. Об отъезде журналиста из России стало известно РИА Новости от источника в силовых структурах.

«Он выехал из России», — говорится в заявлении.

При этом источник затруднился ответить на вопрос, в какой стране сейчас находится Невзоров.

Ранее председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев прокомментировал уголовное дело против телеведущего. По словам главы организации, если раньше он с интересом следил за Невзоровым, когда тот работал над программой «600 секунд», то сегодня он не может назвать его деятельность журналистикой.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении Невзорова 22 марта. Поводом стала публикация журналистом ложной информации о ходе спецоперации в социальной сети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и на видеохостинге YouTube. Отмечалось, что его материалы содержали недостоверные фотографии.

4 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о действиях российских военнослужащих. Максимальное наказание для тех, кто распространяет заведомо ложную информацию о ВС России, составляет до 15 лет лишения свободы.