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В Союзе журналистов высказались об уголовном деле против Невзорова

Глава СЖР Соловьев заявил, что не считает Александра Невзорова журналистом

Фото: Telegram-канал НЕВЗОРОВ

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев прокомментировал уголовное дело против журналиста Александра Невзорова. Его слова передает «Ъ».

По словам Соловьева, раньше он с интересом следил за деятельностью Невзорова, когда тот работал над программой «600 секунд», а также учился у него «живой журналистике». «Но то, что сейчас из себя представляет Невзоров — с его книгой "Искусство оскорблять" — это уже за пределами добра и зла. Вряд ли это можно назвать журналистикой и реальной оценкой происходящего», — высказался он.

Кроме того, глава СЖР заявил, что организация отслеживает каждый случай нарушения прав СМИ. «Настоящим журналистам стараемся помочь, однако я бы не стал называть журналистом Невзорова», — счел Соловьев.

О том, что Следственный комитет России возбудил дело в отношении Невзорова за распространение фейков о российской армии, стало известно 22 марта. Поводом стали его публикации о ходе спецоперации в социальных сетях. Отмечалось, что материалы сопровождались недостоверными фотографиями.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах страны. Максимальное наказание за фейки составляет до 15 лет лишения свободы.

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Асель Минбаева
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