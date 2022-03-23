В Союзе журналистов высказались об уголовном деле против Невзорова

Глава СЖР Соловьев заявил, что не считает Александра Невзорова журналистом

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев прокомментировал уголовное дело против журналиста Александра Невзорова. Его слова передает «Ъ».

По словам Соловьева, раньше он с интересом следил за деятельностью Невзорова, когда тот работал над программой «600 секунд», а также учился у него «живой журналистике». «Но то, что сейчас из себя представляет Невзоров — с его книгой "Искусство оскорблять" — это уже за пределами добра и зла. Вряд ли это можно назвать журналистикой и реальной оценкой происходящего», — высказался он.

Кроме того, глава СЖР заявил, что организация отслеживает каждый случай нарушения прав СМИ. «Настоящим журналистам стараемся помочь, однако я бы не стал называть журналистом Невзорова», — счел Соловьев.

О том, что Следственный комитет России возбудил дело в отношении Невзорова за распространение фейков о российской армии, стало известно 22 марта. Поводом стали его публикации о ходе спецоперации в социальных сетях. Отмечалось, что материалы сопровождались недостоверными фотографиями.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах страны. Максимальное наказание за фейки составляет до 15 лет лишения свободы.

