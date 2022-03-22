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Против Невзорова возбудили уголовное дело

СК России возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова из-за фейков
Александр Невзоров

Александр Невзоров. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова за распространение фейков о действиях Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

«В действиях Невзорова усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации")», — говорится в официальном заявлении.

Поводом стала публикация Невзоровым ложной информации о ходе спецоперации в социальной сети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и на видеохостинге YouTube. Отмечается, что материалы сопровождались недостоверными фотографиями.

В настоящее время следствие принимает меры к установлению местонахождения журналиста для проведения с ним следственных и процессуальных действий.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах страны. Максимальное наказание за фейки составляет до 15 лет лишения свободы.

24 февраля президент России объявил о начале спецоперации на территории Украины.

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Евгения Наумова
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