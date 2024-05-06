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15:38, 6 мая 2024Силовые структуры

МВД России переобъявило в розыск Невзорова и экс-замминистра энергетики России

МВД России переобъявило в розыск журналиста Невзорова и политика Милова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Министерство внутренних дел (МВД) России переобъявило в розыск журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) и бывшего заместителя министра энергетики России Владимира Милова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов). Это следует из базы данных ведомства.

Они разыскиваются по уголовным статьям. Собеседник ТАСС заявил, что в отношении Невзорова завели новое дело, однако не раскрыл, по какой статье.

12 апреля стало известно, что в отношении Невзорова возбудили дело за повторное неисполнение требований к иноагентам. В феврале Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста к восьми годам за распространение фейков о Российской армии.

Милова впервые объявили в розыск в 2022 году. Он также заочно приговорен в России к восьми годам за распространение фейков об армии.

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