Невзоров стал фигурантом уголовного дела за нарушение закона об иноагентах

На Невзорова возбудили уголовное дело за неисполнение требований к иноагентам

Против журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) возбудили дело за повторное неисполнение требований к иноагентам. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Дело возбуждено по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ. Журналист размещает публикации без пометки о том, что материал произведен и (или) распространен иностранным агентом.

Ранее суд уже несколько раз штрафовал его по статье 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, в августе 2023 года Невзорова оштрафовали за разжигании ненависти. Отмечалось, что в интервью белорусской радиостанции «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом) он позволял себе оскорбительные высказывания в адрес граждан России и президента страны Владимира Путина.