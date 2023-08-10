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17:50, 10 августа 2023Интернет и СМИ

Суд оштрафовал Невзорова за разжигание ненависти

Суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Невзорова за разжигание ненависти

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 20 тысяч рублей журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) за разжигание ненависти. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

«Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), в отношении Александра Невзорова. Суд признал Невзорова виновным и назначил штраф в 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на YouTube-канале журналиста размещены видеозаписи, возбуждающие ненависть или вражду. Речь идет об интервью Невзорова белорусской радиостанции «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом), где он позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес президента России Владимира Путина, а также гражданах России.

Кроме того, здесь же были размещены выпуски передач «Маленькие невзоровские среды. Saint-Petersburg». В них Невзоров высказался о специальной военной операции на Украине, а также о российских актерах.

Экспертиза показала, что видеоматериалы унижают граждан России и Белоруссии, в том числе военнослужащих и деятелей искусства.

В марте 2022 года Невзоров покинул Россию. О том, куда именно отправился журналист, не сообщалось. Ранее, в этом же месяце, на журналиста завели уголовное дело о распространении фейков о вооруженных силах России.

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    Мария Большакова
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