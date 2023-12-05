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16:32, 5 декабря 2023Интернет и СМИ

Невзорова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд Санкт-Петербурга оштрафовал Невзорова за публикацию без пометки иноагента

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) за публикацию без маркировки иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе судов города в Telegram.

Сообщается, что журналист нарушил статью 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Он разместил в своем Telegram-канале публикацию без пометки о том, что материал произведен и (или) распространен иностранным агентом.

О какой именно публикации идет речь, в пресс-службе не уточнили. За нарушение закона об иноагентах Невзорова оштрафовали на 40 тысяч рублей.

В октябре журналист также получил штраф в 40 тысяч рублей. Он не предоставил в уполномоченный орган сведений о деятельности иностранного агента.

В августе Невзорова оштрафовали за разжигании ненависти. Отмечалось, что в интервью белорусской радиостанции «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом) он позволял себе оскорбительные высказывания в адрес граждан России и президента страны Владимира Путина.

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      Мария Большакова
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