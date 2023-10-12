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17:30, 12 октября 2023Интернет и СМИ

Суд оштрафовал Невзорова на 40 тысяч рублей

Суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Невзорова на 40 тысяч рублей
Александр Невзоров

Александр Невзоров. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) за нарушение деятельности иностранного агента. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Сообщается, что Невзоров нарушил 19.34 статью Кодекса об административных нарушениях «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».

«В установленный законом срок Невзоров (...) не исполнил и не предоставил в уполномоченный орган соответствующие сведения», — также говорится в сообщении. Суд назначил Невзорову административный штраф размером в 40 тысяч рублей.

До этого Невзорова штрафовали за разжигание ненависти за размещенные на его YouTube-канале записи интервью для радиостанции «Радио Свобода» (внесено Минюстом в реестр иноагентов), где он оскорбительно высказался о президенте России Владимире Путине и гражданах страны.

Ранее за нарушение правил деятельности иноагента в Москве также оштрафовали бывшего знатока телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (включен Минюстом России в реестр иноагентов). Ему также назначили административный штраф в 40 тысяч рублей.

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    Мария Большакова
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