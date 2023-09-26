Бывшего знатока «Что? Где? Когда?» снова оштрафовали в России

Ровшана Аскерова повторно оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

Савеловский районный суд Москвы снова оштрафовал бывшего знатока телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (включен Минюстом России в реестр иноагентов) за нарушение правил деятельности иноагента. О повторном штрафе сообщил Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

Аскерова признали виновным по части 4 статьи 19.34 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») Кодекса об административных правонарушениях. «Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», — говорится в публикации. Уточняется, что суд вынес постановление во вторник, 26 сентября.

В августе Савеловский районный суд уже штрафовал Аскерова за нарушение порядка деятельности иноагента. Тогда экс-знатока также обязали выплатить 40 тысяч рублей.

Минюст добавил Аскерова в перечень иноагентов в декабре 2022 года. Перед этим, в апреле, Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении бывшего знатока программы дело о реабилитации нацизма. Как заявили в ведомстве, причиной стала публикация в соцсетях заведомо ложных сведений, оскорбляющих и порочащих память российского полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова.

В мае 2022 года МВД России объявило Аскерова в розыск. Позднее суд заочно арестовал экс-знатока по делу о реабилитации нацизма.