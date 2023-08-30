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11:07, 30 августа 2023Интернет и СМИ

Бывшего знатока «Что? Где? Когда?» оштрафовали в России

Суд оштрафовал Ровшана Аскерова за нарушение правил деятельности иноагента

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Бывшего знатока телеигры «Что? Где? Когда?» на Первом канале Ровшана Аскерова (включен Минюстом в реестр иноагентов) оштрафовали в России за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом сообщил Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

Аскерову назначили административный штраф в размере 40 тысяч рублей. Отмечается, что такое постановление 30 августа вынес Савеловский районный суд Москвы.

Минюст включил Аскерова в перечень иноагентов в декабре 2022 года. Перед этим стало известно, что Следственный комитет России (СКР) проверит и даст правовую оценку высказываниям бывшего знатока телеигры о Российской армии.

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    Маргарита Щигарева
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