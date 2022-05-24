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Суд заочно арестовал знатока «Что? Где? Когда?»

В Москве заочно арестовали участника «Что? Где? Когда?» Аскерова за реабилитацию нацизма
Ровшан Аскеров

Ровшан Аскеров. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего участника телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Ровшана Аскерова, обвиняемого по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма с использованием СМИ или интернета»), меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента его задержания или экстрадиции», — говорится в заявлении.

11 мая МВД России объявило знатока телевикторины в розыск в рамках уголовного дела. Соответствующая запись появилась в базе ведомства. Позднее Аскеров заявил, что объявление в розыск не стало для него неожиданностью, и добавил, что уже давно не находится в России.

27 апреля сообщалось, что Следственный комитет России возбудил против Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма. Причиной стала публикация знатоком «Что? Где? Когда?» в соцсетях заведомо ложных сведений, оскорбляющих и порочащих память российского полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова.

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Евгения Наумова
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