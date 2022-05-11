МВД объявило в розыск знатока «Что? Где? Когда?»

МВД России объявило в розыск знатока «Что? Где? Когда?» Аскерова в рамках уголовного дела

МВД России объявило в розыск бывшего участника телепрограммы «Что? Где? Когда?» и журналиста Ровшана Аскерова в рамках уголовного дела. Информация об этом содержится в базе ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе. Подробности об уголовной статье в отношении знатока телепередачи не приводятся.

В конце апреля стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма. Отмечалось, что экс-участник «Что? Где? Когда?» ранее опубликовал на своей странице в соцсетях заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память российского полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Аскеров, комментируя уголовное дело, заявил об отсутствии в его публикации клеветы и реабилитации нацизма, и обвинил следствие в наличии у него «больной фантазии». Он также отметил, что находится не в России.