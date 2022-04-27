На Ровшана Аскерова завели дело о реабилитации нацизма

СК возбудил дело о реабилитации нацизма против участника «Что? Где? Когда?» Аскерова

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении журналиста и бывшего участника телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что дело заведено по части 4 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

Отмечается, что Аскеров ранее опубликовал на своей странице в соцсетях заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память российского полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова.

20 апреля сообщалось, что на художника Олега Кулика завели уголовное дело из-за скульптуры «Большая мать», которую установили в Гостином дворе в центре Москвы в рамках выставки «Арт-Москва». В ней увидели пародию на монумент «Родина-мать», что вызвало недовольство общественности.