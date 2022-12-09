Минюст включил в реестр иноагентов экс-игрока «Что? Где? Когда?» и The Bell

Минюст включил в реестр иноагентов экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова и The Bell

Минюст России включил в реестр иноагентов издание The Bell и экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Об этом свидетельствуют данные в файле, опубликованном в пятницу, 9 декабря, на сайте министерства.

Помимо того, в перечень иноагентов были добавлены журналист телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Михаил Фишман, экологическое движение «42», философ Рубен Апресян и экс-руководитель Общественной палаты Башкортостана Ростислав Мурзагулов.

Перед этим Минюст опубликовал единый реестр иноагентов. В список попали признанные иноагентами лица и организации, в том числе те, кто впоследствии был исключен из перечня.

Ранее Минюст вел четыре реестра иноагентов. Единый список был создан в рамках закона о контроле за деятельностью «лиц, которые находятся под иностранным влиянием». Он вступил в силу 1 декабря.