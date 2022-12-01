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17:41, 1 декабря 2022Интернет и СМИ

Минюст опубликовал единый реестр иноагентов

Минюст опубликовал единый реестр граждан и организаций, признанных в России иноагентами

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Минюст России опубликовал единый реестр граждан и организаций, объявленных иностранными агентами. Соответствующий файл был выложен на сайте министерства в четверг, 1 декабря.

В список попали ранее признанные иноагентами лица и организации. Всего в реестре 493 наименования.

Список содержит такие категории как наименование или ФИО, дата рождения, ОГРН, ИНН, регистрационный номер, СНИЛС, адрес, информационный ресурс, основание включения в реестр. Кроме того, в нем предусмотрены графы с датой принятия решения о включении в реестр и с датой принятия решения об исключении оттуда.

Ранее в России действовали четыре реестра иноагентов. Единый список был создан в рамках закона о контроле за деятельностью «лиц, которые находятся под иностранным влиянием». Он вступил в силу 1 декабря. Закон также обобщает действующие нормы законодательства России об иностранных агентах, устанавливает, кто может быть признан иностранным агентом, и вводит ряд запретов для иноагентов.

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Маргарита Щигарева
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