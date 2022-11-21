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17:30, 21 ноября 2022Силовые структуры

Следователи проверят слова бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова об армии

Знатока «Что? Где? Когда?» Аскерова проверят после высказываний о российской армии

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) проверит и даст правовую оценку высказываниям бывшего игрока телеигры «Что? Где? Когда?». Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает Telegram-канал ведомства.

Речь идет о Ровшане Аскерове, который в интервью украинскому блогеру высказался против Вооруженных сил России. Бывшему знатоку может грозить уголовное дело о дискредитации армии.

В мае Аскеров уже попадал в поле зрения российских силовиков после оскорбительных высказываний в адрес российского полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова. Тогда он был заочно арестован Басманным районным судом столицы.

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Владимир Седов
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