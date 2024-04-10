Приговор в виде восьми лет бывшему российскому замминистру признан законным

Суд признал законным заочный приговор экс-замминистру Милову за фейки о ВС РФ

Мосгорсуд подтвердил законность приговора, вынесенного заочно бывшему замминистра энергетики Владимиру Милову (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) в виде восьми лет лишения свободы за фейки о Российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Тем самым апелляционная инстанция отклонила жалобу защиты на решение Басманного суда столицы, признавшего уехавшего за границу экс-чиновника виновным в публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России.

Политик заочно был арестован.

Милов занимал пост замминистра энергетики с мая по октябрь 2002 года. В апреле 2021-го он, опасаясь ареста, покинул страну. В настоящее время политик объявлен в международный розыск.