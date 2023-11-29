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13:15, 29 ноября 2023Силовые структуры

Защита бывшего замминистра энергетики Владимира Милова обжаловала приговор

Адвокат заочно приговоренного к восьми годам Владимира Милова обжаловал приговор

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Защита бывшего замминистра энергетики Владимира Милова (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) обжаловала его приговор. Об этом в среду, 29 ноября, со ссылкой на Басманный суд Москвы сообщает РИА Новости.

По данным агентства, адвокат Милова обжаловал заочный приговор по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Защита подала апелляционную жалобу на решение Басманного суда о признании Милова виновным в дискредитации армии. Политик заочно арестован и приговорен к восьми годам колонии общего режима.

Милов занимал пост замминистра энергетики с мая по октябрь 2002 года. В апреле 2021-го он, опасаясь ареста, покинул страну. В настоящее время политик объявлен в международный розыск.

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