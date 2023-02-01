Суд заочно приговорил к восьми годам колонии журналиста Александра Невзорова

Суд заочно приговорил журналиста Невзорова к 8 годам колонии по делу о фейках о ВС России

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии журналиста Александра Невзорова (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) к восьми годам колонии по делу о фейках о Вооруженных силах России. Об этом с среду, 1 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также суд запретил журналисту четыре года администрировать интернет-ресурсы. Отмечается, что срок будет исчисляться с момента его задержания в России или экстрадиции в РФ.

Невзоров признан виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий») УК РФ.

Ранее прокурор попросил суд заочно приговорить журналиста к девяти годам колонии. По версии следствия, с 9 марта по 30 мая 2022 года Невзоров по мотивам политической ненависти и несогласия с проведением СВО опубликовал в интернете материалы, содержащие под видом достоверной заведомо ложную информацию об уничтожении родильного дома городской больницы №3 в Мариуполе и населения в Буче российскими военными. Минобороны России ранее эту информацию опровергало.

29 апреля прошлого года Невзорова объявили в международный розыск, а 6 мая суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Недвижимость Невзорова арестована. Предварительно, он покинул Россию еще в марте.