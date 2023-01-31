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15:54, 31 января 2023Силовые структуры

Прокурор попросил заочно осудить на девять лет журналиста Александра Невзорова

В Москве прокурор попросил заочно осудить на девять лет журналиста-иноагента Невзорова
СюжетНаселение России:

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

В Москве прокурор попросил суд заочно приговорить журналиста Александра Невзорова (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) к девяти годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Ему вменяют распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Дело рассматривает Басманный суд.

По версии следствия, с 9 марта по 30 мая 2022 года Невзоров по мотивам политической ненависти и несогласия с проведением СВО опубликовал в интернете материалы, содержащие под видом достоверной заведомо ложную информацию об уничтожении родильного дома городской больницы №3 в Мариуполе и населения в Буче российскими военными. Минобороны России ранее эту информацию опровергало.

29 апреля прошлого года Невзорова объявили в международный розыск, а 6 мая суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Недвижимость Невзорова арестована. Предварительно, он покинул Россию еще в марте.

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Владимир Шарапов
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