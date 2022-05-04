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Журналиста Невзорова объявили в розыск

МВД объявило в розыск российского журналиста Александра Невзорова

Фото: @nevzorovofficial

МВД России объявило в розыск журналиста Александра Невзорова (внесен в реестр СМИ-иноагентов). Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что Невзоров был внесен в базу разыскиваемых лиц МВД РФ в среду, 4 мая. Его розыск ведется в рамках уголовного дела.

23 апреля Минюст России внес Невзорова в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В перечень СМИ-иноагентов также были включены бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, а также российский журналист и политический обозреватель Сергей Пархоменко.

В начале марта сообщалось, что Невзоров покинул Россию и уехал в Израиль. 24 марта журналист оценил вероятность возвращения в Россию во время выступления в Тель-Авиве. Журналист сообщил, что у него есть сомнения по поводу возвращения на родину.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Невзорова 22 марта. Поводом стала публикация журналистом ложной информации о ходе спецоперации в социальной сети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и на видеохостинге YouTube.

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Асель Минбаева
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