Семью Невзорова потребовали признать экстремистским объединением

Прокуратура потребовала признать семью Невзорова экстремистским объединением

Прокуратура потребовала признать семью Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) экстремистским объединением. Об этом сообщил адвокат Алексей Прянишников, его комментарий передает «Осторожно, новости» в Telegram.

По данным ресурса, прокурор Санкт-Петербурга обратился в Октябрьский суд города с просьбой признать Невзорова и его супругу Лидию экстремистским объединением. На этом основании прокуратура потребовала обратить в доход государства недвижимость семьи. Отмечается, что заседание по делу пройдет 21 мая в закрытом режиме.

Утверждается, что во владении Невзоровых три земельных участка. Помимо этого, матери Лидии Невзоровой принадлежит еще один загородный дом, который также требуется изъять.

6 мая МВД России переобъявило в розыск Александра Невзорова. Отмечалось, что в отношении журналиста возбудили новое уголовное дело.

12 апреля стало известно, что в отношении Невзорова возбудили дело за повторное неисполнение требований к иноагентам. В феврале Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста к восьми годам за распространение фейков о Российской армии.