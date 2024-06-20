Бывшую ведущую «Вестей» объявили в розыск. Она покинула Россию и выступила против СВО

Экс-ведущая программы «Вести» Фарида Курбангалеева объявлена в розыск

Экс-ведущая программы «Вести» на канале «Россия-1» Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявлена в розыск. Соответствующая информация появилась в базе розыска МВД России.

На сайте ведомства в основании для розыска сказано, что женщина разыскивается по уголовной статье. При этом, по какой именно, не уточняется.

Информация о том, что бывшая телеведущая попала в перечень террористов и экстремистов, появилась на сайте Росфинмониторинга. «Курбангалеева Фарида Рашидовна, 27.08.1979 г.р., г. Казань Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

Фарида Курбангалеева Кадр: «Вести.Ру»

Курбангалееву разыскивают по делу об оправдании терроризма

Согласно информации, полученной ТАСС в правоохранительных органах, Курбангалеева разыскивается по статье 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

В 2022 году женщина уволилась с телеканала и покинула Россию, выступив против специальной военной операции (СВО). В настоящее время она живет в Чехии, в Праге, и ведет личный канал на YouTube.

Еще одна российская телеведущая объявлена в розыск

Ранее в список террористов и экстремистов попала еще одна российская телеведущая. В отношении Татьяны Лазаревой (признана Минюстом РФ иноагентом) также возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК России.

13 июня Лазарева была объявлена в розыск. Ей вменяется статья 280.3. УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России»).

Лазареву внесли в реестр иноагентов 22 июля 2022 года. В качестве причины включения в список было указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках значилась Украина. В сентябре того же года ведущая подала иск к Минюсту с требованием исключить ее из реестра, однако суд отказал в его удовлетворении.