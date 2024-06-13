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11:00, 13 июня 2024Силовые структуры

Раскрыта причина розыска МВД России телеведущей Лазаревой

ТАСС: МВД РФ разыскивает телеведущую Лазареву за дискредитацию ВС РФ
Начало событий в новости В России начали розыск телеведущей Лазаревой по уголовной статье

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

МВД России разыскивает телеведущую Татьяну Лазареву (признана Минюстом РФ иноагентом) за дискредитацию Российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Ей вменяется статья 280.3. УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России»), на основании чего она была внесена в базу розыска МВД.

В апреле правоохранительные органы проводили в отношении нее проверку на предмет публичного оправдания терроризма после ее высказываний о том, что ее радуют атаки беспилотников на Москву, уточняет Telegram-канал Shot.

Лазареву внесли в реестр иноагентов 22 июля 2022 года. В качестве причины включения в список было указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках значилась Украина. В сентябре того же года ведущая подала иск к Минюсту с требованием исключить ее из реестра, однако суд отказал в его удовлетворении.

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      Любовь Ширижик
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