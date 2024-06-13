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10:19, 13 июня 2024Силовые структуры

В России начали розыск телеведущей Лазаревой по уголовной статье

МВД РФ объявило в розыск телеведущую Лазареву по уголовной статье

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву (признана Минюстом РФ иноагентом) по уголовной статье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Лазареву внесли в реестр иноагентов 22 июля 2022 года. В качестве причины включения в список было указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках значилась Украина. В сентябре того же года ведущая подала иск к Минюсту с требованием исключить ее из реестра, однако суд отказал в его удовлетворении.

Лазарева заявила, что потеряла известность и востребованность после того, как покинула Россию. «Такая была серьезная депрессия, безусловно. Я бы не сказала, что я как-то начала обустраивать свою новую жизнь до сих пор, честно говоря», — призналась телеведущая.

Кроме того, она подчеркнула, что столкнулась с финансовыми сложностями после переезда. «Это были сложные какие-то времена, привыкание к безденежью», — пожаловалась Лазарева.

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      Любовь Ширижик
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