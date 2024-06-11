Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:47, 11 июня 2024Силовые структуры

Актриса Яна Троянова назвала заслуженными призывы убивать русских детей. Глава СК поручил проверить ее слова

Актриса РФ Яна Троянова назвала заслуженными призывы убивать русских детей

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания актрисы Яны Трояновой (внесена Минюстом в реестр иноагентов) о русских детях. Ранее в интервью изданию «Новая газета Европа» (организация признана нежелательной в России) артистка заявила, что сейчас россияне заслуживают, когда им кричат в лицо «русских надо убивать, даже детей».

Как сообщили в СКР, в рамках проверки будет дана правовая оценка озвученным высказываниям.

Троянова высказалась об отношении украинцев к россиянам

В интервью Троянова, помимо прочего, порассуждала об алкоголизме и отношениях россиян и украинцев. Кроме того, она назвала себя преданной Россией. «Меня моя родина предала. Вот это меньшинство, которым я так горжусь, что я там оказалась, преданная Россией» — заявила артистка.

Также она назвала заслуженными высказывания граждан Украины об убийстве русских.

И, конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам сегодня кричат в лицо: «Русских надо убивать, даже детей». Или как украинцы говорят: хороший русский — мертвый русский

Яна Трояноваактриса

Бастрыкин поручил проверить заявление артистки

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить заявление Трояновой. В Telegram-канале ведомства говорится, что актриса публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказываниям», — сообщили там.

Фото: Russian Investigative Committee / Globallookpress.com

Представители общественного движения «Ветераны России» в свою очередь призвали проверить Троянову на пропаганду терроризма. Обращения были направлены Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову. В письмах общественники настаивают на внесении артистки в список террористов и экстремистов, а также призывают лишить ее гражданства.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев назвал Троянову больным человеком и посоветовал родным артистки экстренно госпитализировать ее.

Потому что это больной человек, а любому алкоголику или наркоману свойственно агрессивное поведение, несвязная речь. Потому что видно, что человек не связывает до конца реальность и свою роль в этой реальности и в мире

Султан Хамзаевдепутат Госдумы

Ранее высказывания Трояновой уже проверяли в ФСБ

Осенью 2023 года артистка дала интервью украинским журналистам, в котором заявила, в России живут «одни алкаши», а само государство находится в подчиненном положении. Также Троянова назвала страну «изнасилованной бабой». Департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния Минюста заинтересовался словами Трояновой и написал соответствующий документ в ФСБ.

В ноябре Минюст России признал Троянову иностранным агентом. В ведомстве пояснили, что проживающая за рубежом артистка распространяла недостоверную информацию о принимаемых решениях и политике российских властей, выступала против СВО на Украине, выступала на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также «осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Присяжные вынесли вердикт по делу Хантера Байдена

      В Москве появился странный прозрачный грузовик

      Москвичей предупредили о мощных осадках

      Актриса Яна Троянова назвала заслуженными призывы убивать русских детей. Глава СК поручил проверить ее слова

      Для российской нефти нашелся неожиданный перевозчик

      Инстасамка показала фигуру в мини-шортах

      Британский принц ударился в обжорство и стремительно растолстел

      Россия поможет таджикам выучить русский язык

      Электрокары оказались дешевле традиционных автомобилей

      Поджигателю российского общежития вынесли обвинительный вердикт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше