Актриса РФ Яна Троянова назвала заслуженными призывы убивать русских детей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания актрисы Яны Трояновой (внесена Минюстом в реестр иноагентов) о русских детях. Ранее в интервью изданию «Новая газета Европа» (организация признана нежелательной в России) артистка заявила, что сейчас россияне заслуживают, когда им кричат в лицо «русских надо убивать, даже детей».

Как сообщили в СКР, в рамках проверки будет дана правовая оценка озвученным высказываниям.

Троянова высказалась об отношении украинцев к россиянам

В интервью Троянова, помимо прочего, порассуждала об алкоголизме и отношениях россиян и украинцев. Кроме того, она назвала себя преданной Россией. «Меня моя родина предала. Вот это меньшинство, которым я так горжусь, что я там оказалась, преданная Россией» — заявила артистка.

Также она назвала заслуженными высказывания граждан Украины об убийстве русских.

И, конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам сегодня кричат в лицо: «Русских надо убивать, даже детей». Или как украинцы говорят: хороший русский — мертвый русский Яна Троянова актриса

Бастрыкин поручил проверить заявление артистки

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить заявление Трояновой. В Telegram-канале ведомства говорится, что актриса публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказываниям», — сообщили там.

Фото: Russian Investigative Committee / Globallookpress.com

Представители общественного движения «Ветераны России» в свою очередь призвали проверить Троянову на пропаганду терроризма. Обращения были направлены Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову. В письмах общественники настаивают на внесении артистки в список террористов и экстремистов, а также призывают лишить ее гражданства.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев назвал Троянову больным человеком и посоветовал родным артистки экстренно госпитализировать ее.

Потому что это больной человек, а любому алкоголику или наркоману свойственно агрессивное поведение, несвязная речь. Потому что видно, что человек не связывает до конца реальность и свою роль в этой реальности и в мире Султан Хамзаев депутат Госдумы

Ранее высказывания Трояновой уже проверяли в ФСБ

Осенью 2023 года артистка дала интервью украинским журналистам, в котором заявила, в России живут «одни алкаши», а само государство находится в подчиненном положении. Также Троянова назвала страну «изнасилованной бабой». Департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния Минюста заинтересовался словами Трояновой и написал соответствующий документ в ФСБ.

В ноябре Минюст России признал Троянову иностранным агентом. В ведомстве пояснили, что проживающая за рубежом артистка распространяла недостоверную информацию о принимаемых решениях и политике российских властей, выступала против СВО на Украине, выступала на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также «осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации».