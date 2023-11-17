Актрису Яну Троянову признали иноагентом

Минюст России признал иностранным агентом актрису Яну Троянову

Минюст России в пятницу, 17 ноября, признал иностранным агентом актрису, звезду сериала «Ольга» Яну Троянову. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как заявили в министерстве, проживающая вне России артистка распространяла недостоверную информацию о принимаемых решениях и политике российских властей, выступала против специальной военной операции (СВО) на Украине, выступала на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также «осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации».

Кроме того, в реестр иноагентов включены журналист, фактчекер, бывший главный редактор телеигры «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, политолог Александр Морозов, правозащитник Григорий Свердлин, иностранная организация Hidemy.network Ltd., реализующая VPN-сервис «HideMy.name», издание The Moscow Times и ООО «Команда против пыток», учрежденное «Комитетом против пыток» (также признано Минюстом РФ иноагентом).

Также иноагентом признали журналиста Марата Никандрова, который сам подал заявление в Минюст о включении его в реестр.

В октябре общественные деятели призвали возбудить в отношении Яны Трояновой уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», а также ее иностранным агентом за негативные высказывания о России в интервью украинским журналистам. Такие же требования были у общественников после того, как Троянова дала интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов).