Актрису Троянову призвали внести в список террористов и экстремистов

Shot: общественники призвали внести актрису Троянову в список террористов

Представители общественного движения «Ветераны России» призвали проверить актрису Яну Троянову на пропаганду терроризма из-за заявлений, которые она сделала в недавнем интервью. Об этом пишет Shot в Telegram-канале.

Обращения были направлены генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину. В письмах общественники настаивают на внесении артистки в список террористов и экстремистов, а также призывают лишить ее гражданства.

Ранее в Госдуме посоветовали экстренно госпитализировать Яну Троянову.

До этого актриса назвала заслуженными призывы лишать жизни русских людей и выражение, что хороший русский не может быть живым.