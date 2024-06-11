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17:14, 11 июня 2024Культура

Актрису Троянову призвали внести в список террористов и экстремистов

Shot: общественники призвали внести актрису Троянову в список террористов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Представители общественного движения «Ветераны России» призвали проверить актрису Яну Троянову на пропаганду терроризма из-за заявлений, которые она сделала в недавнем интервью. Об этом пишет Shot в Telegram-канале.

Обращения были направлены генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину. В письмах общественники настаивают на внесении артистки в список террористов и экстремистов, а также призывают лишить ее гражданства.

Ранее в Госдуме посоветовали экстренно госпитализировать Яну Троянову.

До этого актриса назвала заслуженными призывы лишать жизни русских людей и выражение, что хороший русский не может быть живым.

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      Варвара Кошечкина
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