В Госдуме посоветовали экстренно госпитализировать актрису Троянову

Депутат Хамзаев посоветовал родным Трояновой экстренно госпитализировать актрису

Актриса Яна Троянова (внесена Минюстом в реестр иноагентов) является больным человеком. Таким мнением в беседе с RT поделился депутат Госдумы Султан Хамзаев.

По мнению парламентария, стоит посоветовать родным артистки экстренно госпитализировать ее. «Потому что это больной человек, а любому алкоголику или наркоману свойственно агрессивное поведение, несвязная речь. Потому что видно, что человек не связывает до конца реальность и свою роль в этой реальности и в мире», — заявил депутат.

Хамзаев отметил, что в интервью он увидел «психически больного человека».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Яна Троянова не должна оказаться в России.

До этого Троянова назвала заслуженными призывы лишать жизни русских людей и выражение, что хороший русский не может быть живым.