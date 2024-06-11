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12:24, 11 июня 2024Культура

В Госдуме призвали запретить въезд в Россию актрисе Трояновой

Депутат Милонов: актриса Троянова никогда не должна оказаться в России
Яна Троянова

Яна Троянова. Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Актриса Яна Троянова (внесена Минюстом в реестр иноагентов) не должна оказаться в России. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT.

«Эта женщина никогда не должна оказаться в России даже в случае амнистии для таких, как она», — сказал он, подчеркнув, что своими заявлениями артистка «переступила моральную черту».

Ранее Троянова назвала себя преданной Россией. Она назвала заслуженными призывы лишать жизни русских людей и выражение, что хороший русский не может быть живым.

До этого звезда сериала «Ольга» увидела в России причину своего алкоголизма.

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      Варвара Кошечкина
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