Росфинмониторинг внес в список террористов актрису Яну Троянову

Росфинмониторинг внес актрису Яну Троянову в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес актрису Яну Троянову (признана Минюстом РФ иноагентом) в список террористов и экстремистов. Это следует из списка ведомства.

Ранее представители общественного движения «Ветераны России» призвали проверить актрису Яну Троянову на пропаганду терроризма из-за заявлений, которые она сделала в недавнем интервью.

Ранее актриса назвала заслуженными призывы лишать жизни русских людей и выражение, что «хороший русский не может быть живым». «Меня моя родина предала. Вот это меньшинство, которым я так горжусь, что я там оказалась, преданная Россией», — заявила артистка.