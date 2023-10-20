Звезде сериала «Ольга» пригрозили пятью годами тюрьмы за высказывания о России

Звезде «Ольги» пригрозили пятью годами тюрьмы за нелестные высказывания о России

Российской актрисе и звезде сериала «Ольга» Яне Трояновой может грозить до пяти лет тюремного заключения за негативные высказывания о России в новом интервью. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Артистка дала интервью украинским журналистам, в котором заявила, в стране живут «одни алкаши», а само государство находится в подчиненном положении. Троянова назвала Россию «изнасилованной бабой».

Общественные деятели призвали возбудить в отношении актрисы уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», а также признать звездe сериала «Ольга» иностранным агентом. Артистке грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

Отмечается, что такие же требования были у общественников после того, как Троянова дала интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о том, что российская актриса и звезда сериала «Ольга» Яна Троянова спилась после переезда из России.