Бородин назвал алкоголиком уехавшую из России звезду «Ольги» Троянову

Бородин заявил, что звезда «Ольги» Яна Троянова спилась после переезда из России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о том, что российская актриса и звезда сериала «Ольга» Яна Троянова спилась после переезда из России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Говорят, что Яна Троянова после моего обращения в прокуратуру с просьбой признать ее иностранным агентом сбежала из страны и спилась, превратилась в алкоголика», — написал общественник.

Глава ФПБК добавил, что Троянова продолжает давать интервью за 100 долларов, в которых дискредитирует проведение специальной военной операции на Украине (СВО).

«Я, как патриот своей страны, такие вещи не могу слушать и пропускать мимо ушей. Конечно, эту особь после таких высказываний нужно привлекать к ответственности, и именно к уголовной, так как она ничего не поймет, если ее не остановить», — добавил Бородин, подчеркнув, что актрису необходимо отрезвить.

В июне этого года стало известно, что сериал «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли исчез из онлайн-кинотеатра Premier.

Ранее российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала о многомиллионных потерях из-за алкогольной зависимости.

