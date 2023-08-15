Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:21, 15 августа 2023Культура

МакSим рассказала о многомиллионных потерях из-за алкоголизма

МакSим рассказала о многомиллионных потерях из-за алкогольной зависимости

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала в интервью изданию StarHit о многомиллионных потерях из-за алкогольной зависимости.

Что касается выяснения отношения, то я скорее, наоборот, чересчур добрая всегда бывала в состоянии алкогольного опьянения, многие этим пользовались — подписывали со мной различные документы. Я потеряла значительные средства, миллионы, таким образом доверяя людям. Наделала ошибок. Причем, этих людей я знала много лет, и сейчас их, конечно же, нет в моем окружении

МакSимпевица

Исполнительница добавила, что не пыталась вернуть утерянные средства, так как считала себя виноватой в произошедшем. «Кто больше не прав: тот, кто оставил деньги на столе, или тот, кто их украл?» — задала вопрос МакSим, добавив, что после того, как она приняла решение лечиться от алкоголизма, все ее окружение «слилось» в поддержке, кроме тех, кто «наживался» на ее состоянии.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что артистка планирует вернуться на сцену и хочет начать с небольших выступлений.

13 июля певица впервые рассказала о своей алкогольной зависимости. Артистка заявила, что слишком рано начала гастролировать после тяжелой болезни, а также добавила, что апогеем стал сорванный концерт в Сочи. Спустя несколько недель МакSим завершила лечение.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Глава российского региона рассказал о попытке прорыва украинской ДРГ

    Стилист назвал россиянам простые способы улучшить состояние волос

    Брянские власти рассказали о последствиях попытки прорыва украинской ДРГ

    Джиган и Самойлова с детьми попали в ураган на отдыхе

    Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи

    Китай неожиданно снизил ставку из-за проблем в экономике

    Москвичам назвали сроки завершения жары

    В Иране возбудили несколько дел против экс-президента

    МакSим рассказала о многомиллионных потерях из-за алкоголизма

    «АвтоВАЗ» вернул в продажу специальные версии Lada

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости