МакSим рассказала о многомиллионных потерях из-за алкоголизма

МакSим рассказала о многомиллионных потерях из-за алкогольной зависимости

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала в интервью изданию StarHit о многомиллионных потерях из-за алкогольной зависимости.

Что касается выяснения отношения, то я скорее, наоборот, чересчур добрая всегда бывала в состоянии алкогольного опьянения, многие этим пользовались — подписывали со мной различные документы. Я потеряла значительные средства, миллионы, таким образом доверяя людям. Наделала ошибок. Причем, этих людей я знала много лет, и сейчас их, конечно же, нет в моем окружении МакSим певица

Исполнительница добавила, что не пыталась вернуть утерянные средства, так как считала себя виноватой в произошедшем. «Кто больше не прав: тот, кто оставил деньги на столе, или тот, кто их украл?» — задала вопрос МакSим, добавив, что после того, как она приняла решение лечиться от алкоголизма, все ее окружение «слилось» в поддержке, кроме тех, кто «наживался» на ее состоянии.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что артистка планирует вернуться на сцену и хочет начать с небольших выступлений.

13 июля певица впервые рассказала о своей алкогольной зависимости. Артистка заявила, что слишком рано начала гастролировать после тяжелой болезни, а также добавила, что апогеем стал сорванный концерт в Сочи. Спустя несколько недель МакSим завершила лечение.