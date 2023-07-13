МакSим впервые рассказала об алкогольной зависимости

МакSим рассказала об алкогольной зависимости и прохождении лечения

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) впервые рассказала об алкогольной зависимости. Об этом она сообщила в видеоролике, который опубликовала в своем Instagram-аккаукнте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка поведала, что слишком рано начала гастролировать после тяжелой болезни, а также добавила, что апогеем стал сорванный концерт в Сочи.

«Я приехала (на концерт — прим. "Ленты.ру") не то что уставшая, я уже не могла стоять на ногах. Перед выходом на сцену я была под капельницей и решила, что если выпью алкоголь, то отработаю, как машина. Не получилось», — поделилась исполнительница, подчеркнув, что больше всего она сожалеет не о многомиллионных неустойках, а о том, что она подвела своих коллег и зрителей выступления.

Я пришла к тому, что моя, ставшая привычкой, попытка сбежать от проблем и недугов посредством алкоголя не приводит ни к чему, кроме больших потерь. Я пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла и решила действовать. Поэтому я нахожусь в клинике уже долгое время МакSим певица

Артистка призналась, что для нее стало огромным шагом приехать в реабилитационный центр по доброй воле и рассказать об этом публично. Абросимова отметила, что в клинике ее навещают дочери, а также члены ее команды.

В марте этого года исполнительница сорвала собственный концерт в Сочи из-за состояния здоровья. По словам зрителей, у артистки сел голос, она не попадала в ноты, но пыталась продолжать выступление, используя фонограмму. В итоге МакSим пришлось прервать концерт спустя полчаса, певице вызвали бригаду скорой помощи.

В июле певица рассказала, когда планирует вернуться на сцену.