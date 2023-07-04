Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:16, 4 июля 2023Культура

Стало известно о планах певицы МакSим вернуться на сцену

Певица MaкSим заявила, что планирует вернуться на сцену в октябре этого года

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала, когда планирует возобновить концертную деятельность. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница поделилась, что после осложнений, вызванных коронавирусом, ее организм перестал выдерживать сильные нагрузки, а потому сейчас артистка сконцентрирована на «работе над своими физическими и эмоциональными чувствами».

МакSим добавила, что планирует вернуться на сцену в октябре этого года. «Произошли некоторые изменения в составе музыкантов. Сейчас работаем над этим вопросом», — добавила певица.

Помимо этого, отвечая на вопросы своих поклонников, исполнительница поделилась подробностями своей личной жизни. Она поведала, что сейчас ее сердце свободно, однако «ей не хватает близкого человека рядом».

Ранее сообщалось, что артистка оказалась в черном списке Федеральной налоговой службы (ФНС).

В апреле 2023 года Абросимова прокомментировала свое выступление в Твери, после которого многие поклонники певицы были обеспокоены ее состоянием. По словам зрителей, артистка неуверенно стояла на ногах, а также часто направляла микрофон в зал, предоставляя зрителям возможность допеть строчки из ее композиций.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о реакции россиян на мятеж ЧВК «Вагнер»

    На Украине депутатам перед заседанием вручили повестки в военкомат

    Стало известно о возращении известного юмориста на ТНТ

    Жену бывшего чеченского судьи приговорили к 5,5 года колонии

    Трансляции с российскими звездами собрали миллионы просмотров в VK

    Леонардо Ди Каприо вновь заподозрили в романе с Джиджи Хадид

    Украина отключила снабжающую Запорожскую АЭС линию электропередачи

    Путин заявил о поддержке Белоруссии по вступлению в ШОС

    Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку во время мятежа Пригожина

    В «Ак Барсе» назвали число строящихся кораблей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости