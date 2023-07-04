Стало известно о планах певицы МакSим вернуться на сцену

Певица MaкSим заявила, что планирует вернуться на сцену в октябре этого года

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала, когда планирует возобновить концертную деятельность. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница поделилась, что после осложнений, вызванных коронавирусом, ее организм перестал выдерживать сильные нагрузки, а потому сейчас артистка сконцентрирована на «работе над своими физическими и эмоциональными чувствами».

МакSим добавила, что планирует вернуться на сцену в октябре этого года. «Произошли некоторые изменения в составе музыкантов. Сейчас работаем над этим вопросом», — добавила певица.

Помимо этого, отвечая на вопросы своих поклонников, исполнительница поделилась подробностями своей личной жизни. Она поведала, что сейчас ее сердце свободно, однако «ей не хватает близкого человека рядом».

Ранее сообщалось, что артистка оказалась в черном списке Федеральной налоговой службы (ФНС).

В апреле 2023 года Абросимова прокомментировала свое выступление в Твери, после которого многие поклонники певицы были обеспокоены ее состоянием. По словам зрителей, артистка неуверенно стояла на ногах, а также часто направляла микрофон в зал, предоставляя зрителям возможность допеть строчки из ее композиций.