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15:27, 4 апреля 2023Культура

МакSим прокомментировала перенос концертов из-за состояния здоровья

Певица МакSим рассказала о своем самочувствии после переносов концертов

Фото: Эдгар Брещанов / Globallookpress.com

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала о своем самочувствии после переносов запланированных концертов из-за состояния здоровья. Комментарий исполнительницы появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка отметила, что с ней все в порядке, а также призвала прекратить «публичные разборки и истерики».

«Все мы люди эмоциональные, горящие своим делом, переживающие, знающие "как лучше", но при этом порой не желающие слушать и слышать других. Со мной все хорошо, насколько это сейчас возможно. Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты», — написала исполнительница.

МакSим также прокомментировала свое выступление в Твери, после которого многие поклонники певицы были обеспокоены ее состоянием. По словам зрителей, артистка неуверенно стояла на ногах, а также часто направляла микрофон в зал, предоставляя зрителям возможность допеть строчки из ее композиций.

«Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур. Спасибо большое за вашу поддержку, я все это вижу, и в какой-то степени благодаря вам было принято решение перенести даты», — подчеркнула исполнительница.

Ранее концертный директор МакSим Павел Назаров объявил о переносе запланированных на ближайшее время концертов артистки из-за состояния ее здоровья.

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Анастасия Астахова
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