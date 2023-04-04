Директор МакSим сообщил о переносе концертов певицы из-за состояния ее здоровья

Директор МакSим Назаров сообщил о переносе концертов певицы из-за состояния ее здоровья

Концертный директор российской певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Павел Назаров объявил о переносе запланированных на ближайшее время концертов артистки из-за состояния ее здоровья. Об этом он сообщил в разговоре с News.ru.

Медиаменеджер отметил, что артистка обеспокоилась своим состоянием и сейчас занята восстановлением здоровья. Назаров добавил, что МакSим передает привет фанатам, которые беспокоились за нее.

«Командой артистки было принято решение со всеми организаторами тура любой ценой внести изменения и перенести текущие гастрольные города. Мы максимально удовлетворяем желание, потребности и текущее состояние артиста, уважаем мнение поклонников», — заявил концертный директор певицы.

Назаров подчеркнул, что с артисткой все в порядке, а новые даты концертов будут опубликованы на официальном сайте исполнительницы позже.

Ранее поклонников певицы МакSим обеспокоило состояние артистки во время концерта в Твери. На кадрах видно, что исполнительница неуверенно стоит на ногах, а также часто направляет микрофон в зал, предоставляя зрителям возможность допеть строчки из ее композиций.